Sciopero generale 16 dicembre, a rischio le prove del concorso Infanzia e Primaria? (Di venerdì 10 dicembre 2021) Giovedì 16 dicembre Cgil e Uil hanno confermato lo Sciopero contro la Legge di Bilancio. Nello stesso giorno sono previste le prove del concorso Infanzia e Primaria. Il 16 si terranno, in tutta Italia, le prove per il sostegno per quanto riguarda la scuola Primaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 dicembre 2021) Giovedì 16Cgil e Uil hanno confermato locontro la Legge di Bilancio. Nello stesso giorno sono previste ledel. Il 16 si terranno, in tutta Italia, leper il sostegno per quanto riguarda la scuola. L'articolo .

Advertising

Linkiesta : Bentivogli spiega perché lo sciopero generale di Cgil e Uil mira a logorare Draghi - elio_vito : La nostra è una società politica e giornalistica assai volubile, si è passati in un attimo dalla solidarietà alla… - NicolaPorro : Con lo #scioperogenerale proclamato da Cgil e Cisl, cade l’ultima foglia di fico… Una mobilitazione senza un vero p… - forestale82 : RT @confundustria: Bonomi 'lo sciopero generale sbagliato è problema per Italia. Gli imprenditori saranno in fabbrica come sempre' Al t… - The_Leegend99 : RT @FurioGarbagnati: Lo sciopero generale non è un delitto di lesa maestà, è un diritto costituzionale e non esistono 'momenti giusti'.Ogni… -