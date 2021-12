Quando Peppino Prisco promise: «Prima di morire diventerò milanista, così ce ne sarà uno in meno» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Claudio De Carli, su Il Giornale, scrive un bellissimo ricordo di Peppino Prisco. Tanti gli aneddoti relativi all’avvocato, grande tifoso dell’Inter. Da piccolo il padre gli aveva nascosto l’esistenza di altre squadre a parte l’Inter. “Da piccolo gli aveva addirittura nascosto l’esistenza di altre squadre, a Milano ce ne sono solo due, l’Inter e la Primavera dell’Inter“. A soli 18 anni si arruolò nella Giulia, andò in guerra come tenente sul fronte russo. Era il 1942. “Ogni settimana si fa mandare un chilo di tabacco che poi distribuisce ai sottoposti, si salvano Quando trovano un corridoio invisibile fra le maglie dell’Armata Rossa, una ritirata di quasi 400 chilometri nel gelo, da leggenda”. Le foto di famiglia, e non solo, sulla scrivania. Come raccontava lui stesso. “Avevo la foto dei miei sopra la scrivania ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 dicembre 2021) Claudio De Carli, su Il Giornale, scrive un bellissimo ricordo di. Tanti gli aneddoti relativi all’avvocato, grande tifoso dell’Inter. Da piccolo il padre gli aveva nascosto l’esistenza di altre squadre a parte l’Inter. “Da piccolo gli aveva addirittura nascosto l’esistenza di altre squadre, a Milano ce ne sono solo due, l’Inter e lavera dell’Inter“. A soli 18 anni si arruolò nella Giulia, andò in guerra come tenente sul fronte russo. Era il 1942. “Ogni settimana si fa mandare un chilo di tabacco che poi distribuisce ai sottoposti, si salvanotrovano un corridoio invisibile fra le maglie dell’Armata Rossa, una ritirata di quasi 400 chilometri nel gelo, da leggenda”. Le foto di famiglia, e non solo, sulla scrivania. Come raccontava lui stesso. “Avevo la foto dei miei sopra la scrivania ...

