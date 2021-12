Pagelle Genoa-Sampdoria 1-3 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, derby valevole per l’anticipo della diciassettesima giornata del campionato di. Allo stadio Ferraris di Genova lafa la voce grossa sin dai primi minuti con la rete di Manolo Gabbiadini. Nella ripresa i ragazzi di D’Aversa prima trovano la rete del 2-0 con Ciccio Caputo che deposita la palla in rete e poi ancora con Gabbiadini, gol convalidato dal Var. La reazione delc’è, ma è troppo tardi: prima il gol di Destro poi un clamoroso palo che avrebbe riaperto del tutto il match. E invece un’altra sconfitta per il ‘Grifone’ mentre laprova a togliersi definitivamente dalle parti basse ...

Advertising

GoalItalia : MATCH REPORT - #GenoaSampdoria 1-3: Gabbiadini e Caputo, Genova è 'blucerchiata' [??@antorreasy] ?? - sportface2016 : #Sirigu da incubo 4.5 #Gabbiadini da sogno 8 Le pagelle e i voti di #GenoaSampdoria - SampNews24 : Pagelle #GenoaSampdoria: #Candreva monumentale, #Gabbiadini perfetto - Sport_Fair : #GenoaSampdoria, le pagelle di #SportFair: il cielo è blucerchiato, il derby della Lanterna è di D'Aversa - Lucaucce : Pagelle Genoa-Sampdoria: Gabbiadini e Caputo abbattono il Grifone -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Genoa

Calcio News 24

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22:Sampdoria Ledei protagonisti del match trae Sampdoria, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Gabbiadini FLOP: Pandev VOTI Al termine del ...... neve a Bergamo: Atalanta - Villarreal rinviata a giovedì alle 19 Ledi Atalanta - ...00 Atalanta PreMatch Roma Martedì 21 Dicembre 2021 - 20:45PreMatch Atalanta Giovedì 6 Gennaio 2022 - ...Genoa-Sampdoria: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...Gabbiadini apre le marcature dopo 7 minuti, nella ripresa arrivano altri due gol con Caputo e ancora Gabbiadini. Il Genoa non ha la forza di reagire. Finisce 0-3.