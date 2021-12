Moratti scatena il caos | “peccato che l’Inter non possa pescare la Juve | sarebbe l’avversaria più facile”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Si avvicina il sorteggio di Champions League, previsto per la giornata di lunedì. Sono due le squadre italiane in corsa, si tratta dintus e Inter che hanno chiuso la fase a gironi rispettivamente al primo e secondo posto. L’ex numero uno nerazzurro Massimoha parlato a margine dell’evento commemorativo per il centenario dalla nascita di Peppino Prisco, storico vicepresidente del. “difficile individuare un’avversaria più abbordabile, forse sbilanciandomi potrei dire Ajax, o Lille.che il sorteggio non preveda la possibilità di incontrare la: forsestatapiù”.ntus, Inter, Atalanta, Napoli e Lazio: le possibili avversarie in Champions e Europa ...

CalcioWeb

L'ex presidente dell'Inter, Massimo, ha parlato ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su Rai RadioUno e ha scatenato nuove reazioni: 'Non so se definirlo un rigorino, ma certamente la ...Ma il senatore di Fratelli d'Italia prosegue: 'Quel 25 aprile è lo stesso in cui il papà partigiano dellavenne cacciato e la brigata ebraica venne allontanata tra gli insulti. Questa - ...