John Elkann: "In 10 anni il 70% delle nostre auto sarà green" (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Nei prossimi cinque anni a sostegno della strategia di elettrificazione dei suoi modelli, il Gruppo Stellantis spenderà 30 miliardi di euro. Nel giro di 10 anni, il 70% delle auto Stellantis vendute in Europa sarà ibrida plug-in o elettrica pura”. Lo ricorda John Elkann, presidente Stellantis, nell’intervento pubblicato sul numero speciale per i 35 anni di Milano Finanza, in edicola da domani per tutta la settimana. “Già oggi il numero di modelli a basso impatto ambientale che offriamo ai nostri clienti è cresciuto a 29 e la Nuova Fiat 500 full electric, bella almeno quanto sofisticata dal punto di vista tecnologico, è la best seller elettrica in nove mercati nazionali”, continua Elkann che affronta anche il ruolo dell’Italia in ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Nei prossimi cinquea sostegno della strategia di elettrificazione dei suoi modelli, il Gruppo Stellantis spenderà 30 miliardi di euro. Nel giro di 10, il 70%Stellantis vendute in Europaibrida plug-in o elettrica pura”. Lo ricorda, presidente Stellantis, nell’intervento pubblicato sul numero speciale per i 35di Milano Finanza, in edicola da domani per tutta la settimana. “Già oggi il numero di modelli a basso impatto ambientale che offriamo ai nostri clienti è cresciuto a 29 e la Nuova Fiat 500 full electric, bella almeno quanto sofisticata dal punto di vista tecnologico, è la best seller elettrica in nove mercati nazionali”, continuache affronta anche il ruolo dell’Italia in ...

