Italian Tech Award | il futuro è green | vince Luca Travaglini con la sua fattoria verticale

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Alla Triennale di Milano è andato in scena l'atto conclusivo del premio organizzato dall'associazione 2031 in collaborazione con. Ha trionfato il cofondatore di Planet Farms ma tra i candidati alla vittoria c'erano gli imprenditori più innvoativi del nostro Paese

Advertising

RiccardoLuna : Sono stato licenziato - ilronziodellape : Un progetto tremendamente bello, innovativo, stimolante, coinvolgente, in cui sono coinvolta come educatrice di… - Piersoft : RT @RiccardoLuna: Sono stato licenziato - agdarcangelo : RT @KasperskyLabIT: Mancano 2 giorni a @EuCityscape #Italian Web #conference organizzata da @GruppoSigla Registrazioni > - liberalunicorno : RT @RiccardoLuna: Sono stato licenziato -

Ultime Notizie dalla rete : Italian Tech

... segnatamente in Africa, sotto forma di 'tomato sauce'. Fingendo di dimenticare l'inganno ai danni dei consumatori africani, resta il sospetto che in realtà non tutto il concentrato cinese ...È una delle otto nuove startup entrate oggi nello Startup Database diche ha debuttato il 23 settembre scorso ( qui la spiegazione delle motivazioni e degli obiettivi). Ecco i dettagli e ...Milano, 13 dicembre 2021 - Different Class lancerà il primo NFT di un gioiello su ItaliaNFT, primo marketplace italiano per NFT e memorabilia, quest'opera unic ...Le maggiori potenze del mondo puntano allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e, tra queste, la Cina emerge per la sua pervasività ...