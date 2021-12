Inter, Barella: «Mi dispiace per il rosso di Madrid» (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Mi spiace, rivedendola è proprio una scena che non mi piace. Ho avuto una reazione a caldo, brutta, ma penso che anche lui abbia sbagliato a spingermi sui cartelloni. Poteva evitarlo, come io avrei potuto evitare una reazione del genere. Ho sbagliato a cadere nel tranello, chiedo scusa a tutti perché ho lasciato la squadra in 10 in una partita così importante e questa è la cosa che mi spiace di più”. Lo ha detto a Sky Sport il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella. Leggi su footdata (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Mi spiace, rivedendola è proprio una scena che non mi piace. Ho avuto una reazione a caldo, brutta, ma penso che anche lui abbia sbagliato a spingermi sui cartelloni. Poteva evitarlo, come io avrei potuto evitare una reazione del genere. Ho sbagliato a cadere nel tranello, chiedo scusa a tutti perché ho lasciato la squadra in 10 in una partita così importante e questa è la cosa che mi spiace di più”. Lo ha detto a Sky Sport il centrocampista dell’, Nicolò

Advertising

Gazzetta_it : Blindare i big per venderne meglio uno o due: la doppia strategia dell'Inter su #Lautaro e #Barella - FBiasin : #Inter: - #Brozovic, l’incontro con l’entourage del giocatore è previsto poco prima di Natale. - #Nandez, nessuna… - MarcoBarzaghi : #Barella in esclusiva a @sportmediaset 'Giocare nell'Inter è sempre un orgoglio, il capitano è Samir e se lo merita… - aimpol : RT @marifcinter: #Barella: 'La fiducia l'Inter me l'ha dimostrata anche prima di questo rinnovo. Sono felice che sia arrivato: voluto da en… - FCIMOILYY : RT @NonConoscoVG: Niccolò Barella: “A Madrid ho sbagliato a reagire alla provocazione, come poteva evitare Militao. Ho parlato con lui e l’… -