Flavia Vento, il dramma che l’ha distrutta: cifre enormi da pagare (Di venerdì 10 dicembre 2021) Flavia Vento racconta il dramma dei debiti con il Fisco italiano. Ecco cosa è successo e a quanto ammonta il debito. Flavia Vento è una soubrette italiana che nelle ultime settimane è tornata a far parlare di sé a causa dell’adescamento in rete da parte di un profilo finto che si spacciava per l’attore hollywoodiano Tom Cruise e che le ha chiesto molti soldi. La soubrette ha fatto in tempo ad accorgersi del raggiro, ma l’amarezza per aver messaggiato con un uomo che si fingeva un altro resta. Primo piano di Flavia Vento – Getty ImagesMa non è la prima volta che la showgirl è al centro di una bufera mediatica. Qualche anno fa ha raccontato a Domenica Live il suo dramma con il Fisco italiano. Infatti, secondo Equitalia, ... Leggi su topicnews (Di venerdì 10 dicembre 2021)racconta ildei debiti con il Fisco italiano. Ecco cosa è successo e a quanto ammonta il debito.è una soubrette italiana che nelle ultime settimane è tornata a far parlare di sé a causa dell’adescamento in rete da parte di un profilo finto che si spacciava per l’attore hollywoodiano Tom Cruise e che le ha chiesto molti soldi. La soubrette ha fatto in tempo ad accorgersi del raggiro, ma l’amarezza per aver messaggiato con un uomo che si fingeva un altro resta. Primo piano di– Getty ImagesMa non è la prima volta che la showgirl è al centro di una bufera mediatica. Qualche anno fa ha raccontato a Domenica Live il suocon il Fisco italiano. Infatti, secondo Equitalia, ...

Advertising

aIicereeves : ci sono momenti come questo in cui non riesco a smettere di pensare a Flavia Vento che crede di star parlando e flirtando con Tom Cruise - annam_manica : RT @mattino5: Lo sapevate che nel lontano 2001 Flavia Vento ha intervistato davvero Tom Cruise? Guardate un po'... #Mattino5 https://t.co… - Enzo97736396 : @PonzErica C'è la chicca di Flavia Vento. Poi c'è un frate di Medjugorie, no vax, che dovrebbe svelare i segreti, m… - BlobRai3 : RT @gigi52335676: #blob Mancano solo i deliri di Flavia Vento - noniniziamo : io durante il g-cess quando torzi stava al televoto e mi chiedevo perché non avessi scelto di seguire flavia vento: -