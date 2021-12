F1, GP Abu Dhabi 2021: orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere (Di venerdì 10 dicembre 2021) Oggi, venerdì 10 dicembre, primo giorno di prove libere dell’ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Yas Marina (Abu Dhabi) i piloti e i team saranno a lavoro per mettere insieme nel minor tempo possibile la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. LIVE F1, GP Abu Dhabi 2021 in DIRETTA: la resa dei conti. FP1 dalle 10.30, circuito rinnovato Sarà un fine-settimana particolarmente teso dal momento che i principali contendenti per il titolo, Max Verstappen e Lewis Hamilton, si presentano ai nastri di partenza con gli stessi punti (369.5). La vittoria di Lewis a Jeddah (Arabia Saudita) gli ha consentito di agganciare il suo rivale, giunto secondo sulla pista saudita. Una corsa dei ‘veleni’ quella a cui abbiamo assistito in cui le ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Oggi, venerdì 10 dicembre, primo giorno didell’ultimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Yas Marina (Abu) i piloti e i team saranno a lavoro per mettere insieme nel minor tempo possibile la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. LIVE F1, GP Abuin DIRETTA: la resa dei conti. FP1 dalle 10.30, circuito rinnovato Sarà un fine-settimana particolarmente teso dal momento che i principali contendenti per il titolo, Max Verstappen e Lewis Hamilton, si presentano ai nastri di partenza con gli stessi punti (369.5). La vittoria di Lewis a Jeddah (Arabia Saudita) gli ha consentito di agganciare il suo rivale, giunto secondo sulla pista saudita. Una corsa dei ‘veleni’ quella a cui abbiamo assistito in cui le ...

