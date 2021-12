Ex Umberto I | cantiere fermo e i poliambulatori sono al palo | ' Dura prevedere la fine dei lavori'

(Di venerdì 10 dicembre 2021) ANCONA - Tra i regali di Natale alla città di Ancona quest'anno non ci sarà la consegna dell'exI in largo Cappelli. Entro ladell'anno era stata annunciata l'attivazione dei servizi Asur ...

Advertising

aaIessandro : @ChiamamiGG @Umberto_29 @AleTaver_ GG invece di bloccarmi vieni nel cantiere di Bergamo vicino alla vecchia palestra e ci prendiamo un caffè -

Ultime Notizie dalla rete : Umberto cantiere

corriereadriatico.it

...e quella elettrica deve ancora iniziarla è normale che ci siano delle giornate di stop al. ... Diomedi dice di passare davanti all'exI ogni giorno per monitorare la situazione: 'Da ......cui Casa Savoia aveva commissionato l'Altare della Patria a Roma ed anche la Tomba di Real ... mentre unstudio dal 2018 ha posto sotto la lente di ingrandimento il paramento murario ...ANCONA - Tra i regali di Natale alla città di Ancona quest’anno non ci sarà la consegna dell’ex Umberto I in largo Cappelli. Entro la fine dell’anno era ...In Darsena i cantieri stanno correndo oltre che nelle consegne, anche sulle strategie di consolidamento ed espansione, da veri leader del settore. Con un occhio attento alla concorrenza, come quella d ...