Elon Musk vuole “mollare tutto e diventare un influencer”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’ amministratore delegato di Tesla Inc,sta “pensando” di lasciare il suo lavoro eun, secondo quanto da lui stesso twittato sul suo account Twitter. “Penso di lasciare il mio lavoro euna tempo pieno”, ha scrittonel tweet, senza approfondire. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –>: «Lavorare duro su motore SpaceX Starship o falliremo» thinking of quitting my jobs & becoming anfull-time wdyt —(@) December 10, 2021 Non è chiaro se, un utente prolifico della piattaforma di social media, sia seriamente intenzionato a lasciare i ...

è un personaggio che ci ha abituato alle sparate, e noi col tempo ci siamo allenati a riconoscere quelle che hanno un qualche peso da quelle che invece sono semplicemente delle provocazioni .In tutto fa 63,5 miliardi di dollari, ovvero il 50 per cento in più dell'intero 2020, per due terzi provocato dalle vendite nel settore tecnologico, guidate dall'esempio diche in un mese ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 dic - Il fondatore della Tesla Elon Musk ha venduto altre 934.091 azioni dell'azienda a un prezzo unitario di circa 1030 dollari per un totale di 963 milion ...Il mercato americano si prepara ad un esordio robusto, stando ai segnali che arrivano dai derivati sugli indici statunitensi, che spingono ...