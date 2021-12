De Luca in diretta: “In 15 giorni 3mila bambini contagiati. Hanno tra i 5 e 11 anni” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Nelle ultime due settimane, ed è un dato abbastanza preoccupante, abbiamo avuto un numero di 3042 contagi per bimbi della fascia di età dai 5 agli 11 anni. In due settimane la fascia d’età con più contagi è quella. Una ulteriore conferma della necessità della campagna di vaccinazione”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Nelle ultime due settimane, ed è un dato abbastanza preoccupante, abbiamo avuto un numero di 3042 contagi per bimbi della fascia di età dai 5 agli 11. In due settimane la fascia d’età con più contagi è quella. Una ulteriore conferma della necessità della campagna di vaccinazione”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

