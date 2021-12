Circular Exhibition, IKEA mette in mostra il recupero (Di venerdì 10 dicembre 2021) Opere nate dal recupero di oggetti dei Circular hub di IKEA Italia in mostra a Milano fino al 17 dicembre. L’esposizione “Circular Exhibition” in collaborazione con Base Milano vuole essere un invito a rendere la circolarità parte della nostra vita di tutti i giorni e contribuire a sensibilizzare i cittadini su come ridurre al minimo i rifiuti, trasformandoli in qualcosa di ancora utile. Proprio da questo concetto prendono vita le opere create da nove designer, attraverso l’utilizzo di oggetti recuperati dalle aree dei negozi dedicate alla vendita e all’acquisto di mobili di seconda mano. “Ogni anno i nostri prodotti e servizi entrano in centinaia di milioni di case – spiega Fides Tosoni, Business Development manager di IKEA Italia – Sappiamo che piccoli cambiamenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Opere nate daldi oggetti deihub diItalia ina Milano fino al 17 dicembre. L’esposizione “” in collaborazione con Base Milano vuole essere un invito a rendere la circolarità parte della nostra vita di tutti i giorni e contribuire a sensibilizzare i cittadini su come ridurre al minimo i rifiuti, trasformandoli in qualcosa di ancora utile. Proprio da questo concetto prendono vita le opere create da nove designer, attraverso l’utilizzo di oggetti recuperati dalle aree dei negozi dedicate alla vendita e all’acquisto di mobili di seconda mano. “Ogni anno i nostri prodotti e servizi entrano in centinaia di milioni di case – spiega Fides Tosoni, Business Development manager diItalia – Sappiamo che piccoli cambiamenti ...

Circular Exhibition, IKEA mette in mostra il recupero Opere nate dal recupero di oggetti dei circular hub di IKEA Italia in mostra a Milano fino al 17 dicembre. L'esposizione "Circular Exhibition" in collaborazione con Base Milano vuole essere un invito a rendere la circolarità parte della nostra vita di tutti i giorni e contribuire a sensibilizzare i cittadini su come ...

Circular Exhibition, IKEA mette in mostra il recupero Opere nate dal recupero di oggetti dei circular hub di IKEA Italia in mostra a Milano fino al 17 dicembre. L'esposizione 'Circular Exhibition' in ...

Circular Exhibition: la mostra Ikea che riutilizza mobili di seconda mano Fino al 17 dicembre sarà possibile visitare le opere ottenute con mobili e oggetti riutilizzati ed esposte nella mostra presso BASE Milano, in Via Bergognone 34.

