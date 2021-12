Cessione degli alloggi di via Saragat, il comitato di quartiere protesta: la nota di ABèP (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCessione degli alloggi di via Saragat, il comitato di quartiere protesta per le promesse elettorali che i politici non hanno mantenuto ma poi si affida a Babbo Natale per risolvere il problema. Intanto il presidente di Acer annuncia che prossimamente incontrerà i Revisori dei Conti che hanno evidenziato le illegittimità dell’accordo del 28 settembre, ma non spiega perché non li ha chiamati prima. “Il comitato di quartiere di via Fontanelle ha protestato a mezzo stampa per le promesse che alcuni politici (non li citano ma si tratta di Mastella e Chiusolo) hanno fatto in campagna elettorale annunciando che l’Acer entro il 30 ottobre avrebbe firmato gli atti di Cessione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi via, ildiper le promesse elettorali che i politici non hanno mantenuto ma poi si affida a Babbo Natale per risolvere il problema. Intanto il presidente di Acer annuncia che prossimamente incontrerà i Revisori dei Conti che hanno evidenziato le illegittimità dell’accordo del 28 settembre, ma non spiega perché non li ha chiamati prima. “Ildidi via Fontanelle hato a mezzo stampa per le promesse che alcuni politici (non li citano ma si tratta di Mastella e Chiusolo) hanno fatto in campagna elettorale annunciando che l’Acer entro il 30 ottobre avrebbe firmato gli atti di...

