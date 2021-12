Calcio: Locatelli 'Continuità e orgoglio, Juve gioca sempre per vincere' (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Siamo caduti dove non dovevamo, ora guardiamo avanti puntando sulla nostra mentalità vincente", dice l'ex Sassuolo TORINO - Da ragazzino ha bruciato le tappe. Ha vestito subito una maglia ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Siamo caduti dove non dovevamo, ora guardiamo avanti puntando sulla nostra mentalità vincente", dice l'ex Sassuolo TORINO - Da ragazzino ha bruciato le tappe. Ha vestito subito una maglia ...

Advertising

sportli26181512 : Partner per Locatelli cercasi: tutte le piste della Juventus: Partner per Locatelli cercasi: tutte le piste della J… - sportli26181512 : Probabili formazioni Venezia-Juve: aggiornamenti: Zanetti schiera Svoboda in difesa accanto a Caldara. Allegri ripr… - ItalianSerieA : New post: INTERVISTA A MANUEL LOCATELLI - My7th2 : @SergioFiscion @Laudantes Eravamo sul carro di Adrien da sempre, ha caratteristiche fisiche impressionanti da mezza… - sportli26181512 : Juve, il sogno è Vlahovic, ma la priorità è un centrocampista: Juve, il sogno è Vlahovic, ma la priorità è un centr… -