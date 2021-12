Barella: “Chiedo scusa per il rosso, non dovevo reagire. Capitano? Samir si merita la fascia” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nicolò Barella sul rosso durante Real Madrid-Inter Dopo il cartellino rosso rimediato contro il Real Madrid, Nicolò Barella chiede scusa a tutti. Il centrocampista dell’Inter ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, facendo ammenda per il gesto di reazione nella partita di martedì dopo aver già chiesto scusa ai compagni, a Simone Inzaghi e all’arbitro nell’immediato post partita. “Mi ha spinto e ho sbagliato a reagire in quel momento, non è stato bello il gesto nei confronti di chi guarda. Ho risposto alla provocazione di chi poteva evitare, ma anche io potevo evitare. Ho chiesto scusa e parlato sia con Militao che con l’arbitro. Se avranno piacere nel darmi una sola giornata, sarò il più contento del mondo. Io Capitano? ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nicolòsuldurante Real Madrid-Inter Dopo il cartellinorimediato contro il Real Madrid, Nicolòchiedea tutti. Il centrocampista dell’Inter ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, facendo ammenda per il gesto di reazione nella partita di martedì dopo aver già chiestoai compagni, a Simone Inzaghi e all’arbitro nell’immediato post partita. “Mi ha spinto e ho sbagliato ain quel momento, non è stato bello il gesto nei confronti di chi guarda. Ho risposto alla provocazione di chi poteva evitare, ma anche io potevo evitare. Ho chiestoe parlato sia con Militao che con l’arbitro. Se avranno piacere nel darmi una sola giornata, sarò il più contento del mondo. Io? ...

