Ambiente | Cite | phase out auto nuove con motore a combustione interna entro 2035

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) – In occasione della quarta riunione del, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica, i ministri della Transizione ecologica Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini e dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, sono state “definite le tempistiche di sostituzione dei veicoli con, decidendo, in linea con la maggior parte dei paesi avanzati, che ilout dellemobilicondovrà avvenireil, mentre per i furgoni e i veicoli da trasporto commerciale leggeriil 2040”. Lo rende noto il ministero ...

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – In occasione della quarta riunione del Cite, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica, i ministri della Transizione ecologica Roberto Cingolani, delle Inf ...
Roma, 10 dic. (LaPresse) - In occasione della quarta riunione dei Cite, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica, i ministri della ...