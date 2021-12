Albo d’Oro GP Abu Dhabi: ecco tutti i vincitori della corsa di Formula Uno (Di venerdì 10 dicembre 2021) Parola alla pista. Parola ai piloti. In questo finale di stagione, il Gran Premio degli Emirati Arabi ospitato sa Yas Marina diventa essenziale per assegnare il titolo Mondiale. Ma cosa è successo nelle edizioni precedenti? Quale vettura è avvantaggiata? ecco l’Albo d’Oro del GP Abu Dhabi. Albo d’Oro GP Abu Dhabi: la storia del tracciato ecco tutti i vincitori di questo importante Gran Premio di Abu Dhabi che, questa volta, assegnerà il titolo iridato ad uno tra Lewis Hamilton (campione del mondo in carica) e Max Verstappen (lo sfidante rampante). La prima corsa nel palcoscenico di Yas Marina si è svolta nel 2009 con la vittoria di Sebastian Vettel su Red Bull che replicò anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Parola alla pista. Parola ai piloti. In questo finale di stagione, il Gran Premio degli Emirati Arabi ospitato sa Yas Marina diventa essenziale per assegnare il titolo Mondiale. Ma cosa è successo nelle edizioni precedenti? Quale vettura è avvantaggiata?l’del GP AbuGP Abu: la storia del tracciatodi questo importante Gran Premio di Abuche, questa volta, assegnerà il titolo iridato ad uno tra Lewis Hamilton (campione del mondo in carica) e Max Verstappen (lo sfidante rampante). La primanel palcoscenico di Yas Marina si è svolta nel 2009 con la vittoria di Sebastian Vettel su Red Bull che replicò anche ...

