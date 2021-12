Al Gemelli l'80 per cento dei ricoverati in terapia intensiva è No vax (Di venerdì 10 dicembre 2021) In terapia intensiva i non vaccinati sono aumentati del 32 per cento in due settimane, mentre i vaccinati sono calati del 33 per cento. Questo è quanto mostrano i dati della Federazione delle aziende sanitarie, ma anche quello che si vede facendo un giro nei reparti ospedalieri del nostro paese. Massimo Antonelli, direttore del dipartimento di emergenza, anestesia e rianimazione del Policlinico Gemelli, oggi ha fatto una fotografia del suo reparto dal punto di vista dei contagi. Antonelli a detto a Sky TG24 che "in questo momento ci sono 30 malati di Covid ricoverati in terapia intensiva. “Di questi l'80 per cento è costituito da pazienti non vaccinati, il 20 per cento da pazienti vaccinati e fragili o che hanno ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ini non vaccinati sono aumentati del 32 perin due settimane, mentre i vaccinati sono calati del 33 per. Questo è quanto mostrano i dati della Federazione delle aziende sanitarie, ma anche quello che si vede facendo un giro nei reparti ospedalieri del nostro paese. Massimo Antonelli, direttore del dipartimento di emergenza, anestesia e rianimazione del Policlinico, oggi ha fatto una fotografia del suo reparto dal punto di vista dei contagi. Antonelli a detto a Sky TG24 che "in questo momento ci sono 30 malati di Covidin. “Di questi l'80 perè costituito da pazienti non vaccinati, il 20 perda pazienti vaccinati e fragili o che hanno ...

