Traffico Roma del 09-12-2021 ore 20:00 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione complicata la situazione sul raccordo in questo momento per un incidente all’altezza della Romanina in carreggiata esterna che provoca code a partire dalla Laura disagi anche in interna trachea si è Settebagni sul tratto Urbano della A24 prudenza per un incidente tra la tangenziale e via Fiorentini Verso il raccordo qui segnalato un tamponamento in galleria tangenziale Traffico sostenuto Come di consueto in queste ore su viale Castrense nelle due direzioni e tra Corso di Francia e via Salaria unicamente verso San Giovanni coda in via di smaltimento su via Flaminia Nuova però si rallenta uscendo da Roma tra Corso di Francia & via di Grottarossa nel quartiere Collatino Traffico rallentato su viale della Venezia Giulia per un incidente avvenuto in prossimità ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione complicata la situazione sul raccordo in questo momento per un incidente all’altezza dellanina in carreggiata esterna che provoca code a partire dalla Laura disagi anche in interna trachea si è Settebagni sul tratto Urbano della A24 prudenza per un incidente tra la tangenziale e via Fiorentini Verso il raccordo qui segnalato un tamponamento in galleria tangenzialesostenuto Come di consueto in queste ore su viale Castrense nelle due direzioni e tra Corso di Francia e via Salaria unicamente verso San Giovanni coda in via di smaltimento su via Flaminia Nuova però si rallenta uscendo datra Corso di Francia & via di Grottarossa nel quartiere Collatinorallentato su viale della Venezia Giulia per un incidente avvenuto in prossimità ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Roma, cade albero in corso Trieste: deviate quattro linee di autobus Un albero è caduto nel pomeriggio di oggi all'incrocio tra corso Trieste e piazza Trasimeno. Le conseguenze sono state ripercussioni sul traffico e alcune linee autobus. In particolare le linee 38, 80, 88 e 89 sono state deviate in entrambe i sensi di marcia. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora ...

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 9 dicembre, i numeri vincenti Doppia vincita nel Lazio, una a Santa Marinella, in provincia di Roma, dove è stata registrata una ...alcuni ad odiare il Natale c'è l'ansia da strenna dovuta alla frenesia ed al grande traffico. Il ...

Roma, crolla l'ennesimo pino in Corso Trieste: paura e traffico in tilt Paura e traffico in tilt in Corso Trieste a Roma dove alle 18.15 circa un pino marittimo è crollato in strada. L'albero si è abbattutto al suolo all'altezza del civico ...

Nuovo look per piazza De Gasperi: passeggiata fino alla stazione anche per "riprendersi" l'area degradata di Campo Marzo VICENZA - Un milione di euro per cambiare il look di piazzale De Gasperi in modo da "rigenerare" Campo Marzo e zone limitrofe. La giunta comunale ha approvato il progetto per ...

