Salernitana, trustee a dialogo con la FIGC a Roma (Di giovedì 9 dicembre 2021) I trustee incaricati della cessione della Salernitana hanno incontrato i legali della FIGC a Roma in via Allegri. L'incontro è durato poco più di un'ora e, da quanto si apprende, è stato di tipo tecnico: i rappresentanti di Widar Trust e Melior Trust, Susanna Isgrò e Paolo Bertoli, non hanno ancora comunicato alla Federazione il nome dell'acquirente che deve essere scelto tra le offerte che sono state presentate entro la mezzanotte di domenica 5 dicembre. La valutazione infatti, è ancora in corso e proseguirà almeno per qualche altro giorno. Sulla vicenda vige la massima riservatezza, al punto che i trustee hanno deciso di non diramare ancora una nota chiarificatrice. La cessione, va ricordato, deve avvenire entro il 31 dicembre, pena l'esclusione del club dal campionato di Serie A.

