Nel 2020 popolazione in calo, pesa effetto pandemia (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al 31 dicembre 2020, data di riferimento della terza edizione del Censimento permanente dell’Istat, la popolazione in Italia conta 59.236.213 residenti, in calo dello 0,7% rispetto al 2019 (-405.275 individui). Questo calo è attribuibile prevalentemente alla dinamica demografica: il saldo dovuto al movimento demografico totale (saldo naturale più migratorio), desumibile dalle fonti anagrafiche, ha fatto registrare 362.507 unità in meno. La distribuzione territoriale della popolazione è pressochè immutata rispetto al censimento del 2019: il 46,3% risiede nell’Italia Settentrionale, il 19,8% in quella Centrale, il restante 33,8% nel Sud e nelle Isole. Più del 50% dei residenti è concentrato in 5 regioni, una per ogni ripartizione geografica (Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al 31 dicembre, data di riferimento della terza edizione del Censimento permanente dell’Istat, lain Italia conta 59.236.213 residenti, indello 0,7% rispetto al 2019 (-405.275 individui). Questoè attribuibile prevalentemente alla dinamica demografica: il saldo dovuto al movimento demografico totale (saldo naturale più migratorio), desumibile dalle fonti anagrafiche, ha fatto registrare 362.507 unità in meno. La distribuzione territoriale dellaè pressochè immutata rispetto al censimento del 2019: il 46,3% risiede nell’Italia Settentrionale, il 19,8% in quella Centrale, il restante 33,8% nel Sud e nelle Isole. Più del 50% dei residenti è concentrato in 5 regioni, una per ogni ripartizione geografica (Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e ...

Advertising

borghi_claudio : E infatti, senza essere Nostradamus e in leggero anticipo su metà dicembre ecco che oggi per la prima volta i conta… - WeCinema : Addio #LinaWertmuller, regista, sceneggiatrice, scrittrice italiana che ci lascia oggi. Leggenda del cinema italian… - amnestyitalia : Jimmy Lai, Gwyneth Ho e Chow Hang-tung, tre attivisti per la democrazia di #HongKong, sono stati condannati per ave… - JPCK72 : RT @ChanceGardiner: Trova le differenze Pericolo nel 2020 — VS. — Sicurezza nel 2021 - paolobura1 : RT @ChanceGardiner: Trova le differenze Pericolo nel 2020 — VS. — Sicurezza nel 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2020 Diocesi: Arezzo, domani la conferenza sulla 'gestione dei beni affidati alla Chiesa in Italia' ... alle 11, nella sala grande di Giustizia del Palazzo vescovile (piazza Duomo, 1), nel corso di una ... Stefano Mendicino, Economo della diocesi di Arezzo - Cortona - Sansepolcro, su 'Il Bilancio 2020 ...

Patrick Zaki, Nicola Porro e il paradosso della giustizia in Italia: "Quello che non viene scritto" Zaki, studente dell'Università di Bologna oggi 30enne, è stato arrestato nel febbraio 2020 poco dopo essere atterrato al Cairo per un breve viaggio di ritorno dall'Italia. Da allora è stato detenuto ...

Hong Kong, Jimmy Lai e 2 attivisti condannati per veglia illegale Roma, 9 dic. (askanews) – Il magnate della stampa di Hong Kong Jimmy Lai e altri due attivisti pro-democrazia sono stati condannati per avere partecipato nel 2020 a una manifestazione vietata per comm ...

Difesa: Sipri, fatturato produttori di armi aumentato dell'1,3 per cento nel 2020 Il fatturato dei 100 principali produttori di armi al mondo è aumentato nel 2020 dell'1,3 per cento su base annua, a 469,7 miliardi di ...

... alle 11, nella sala grande di Giustizia del Palazzo vescovile (piazza Duomo, 1),corso di una ... Stefano Mendicino, Economo della diocesi di Arezzo - Cortona - Sansepolcro, su 'Il Bilancio...Zaki, studente dell'Università di Bologna oggi 30enne, è stato arrestatofebbraiopoco dopo essere atterrato al Cairo per un breve viaggio di ritorno dall'Italia. Da allora è stato detenuto ...Roma, 9 dic. (askanews) – Il magnate della stampa di Hong Kong Jimmy Lai e altri due attivisti pro-democrazia sono stati condannati per avere partecipato nel 2020 a una manifestazione vietata per comm ...Il fatturato dei 100 principali produttori di armi al mondo è aumentato nel 2020 dell'1,3 per cento su base annua, a 469,7 miliardi di ...