Milan | scommetti sullo scudetto Da Adani a Serena | ' Servono rinforzi'

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ibra non è eterno, soprattutto non è infallibile, come hanno avuto modo di constatare i 56mila di San Siro l'altra sera contro il Liverpool. Peggio, Ibra adesso è solo: da Giroud a Leao, da Rebic a ...

Rossoneri fuori dalle coppe, c'è solo il campionato. Dieci esperti concordano: "Con i colpi giusti, Pioli può vincere" ...A scendere in campo per ultimi nella giornata di sabato 11 dicembre in Serie A saranno Milan e Udinese in casa dei friulani. Questo pronostico Udinese – Milan raccoglie i migliori consigli di scommess ...