L’Ue vuole vietarci di vendere e affittare le case non “green” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Fra qualche tempo la Commissione europea, per tagliare la testa al toro, proporrà direttamente l’introduzione del reato di “possesso di immobile”. Ci si scherza, ma c’è poco da ridere. L’ultima che arriva dai palazzi di Bruxelles, infatti, non lascia per nulla spazio al buonumore. Si tratta di una proposta di direttiva – che Confedilizia sta seguendo (e contrastando) attraverso l’Uipi, l’organizzazione internazionale della proprietà immobiliare nella quale rappresenta l’Italia – con cui si intende addirittura vietare la vendita e l’affitto degli immobili che non abbiano determinate caratteristiche dal punto di vista del rendimento energetico. La motivazione, come accade sempre in questi casi, è alta e nobile: la tutela dell’ambiente, meglio nota ultimamente con l’abusatissima parola magica “green”. Per rendere il mondo un posto migliore, dunque, occorre che quegli ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 9 dicembre 2021) Fra qualche tempo la Commissione europea, per tagliare la testa al toro, proporrà direttamente l’introduzione del reato di “possesso di immobile”. Ci si scherza, ma c’è poco da ridere. L’ultima che arriva dai palazzi di Bruxelles, infatti, non lascia per nulla spazio al buonumore. Si tratta di una proposta di direttiva – che Confedilizia sta seguendo (e contrastando) attraverso l’Uipi, l’organizzazione internazionale della proprietà immobiliare nella quale rappresenta l’Italia – con cui si intende addirittura vietare la vendita e l’affitto degli immobili che non abbiano determinate caratteristiche dal punto di vista del rendimento energetico. La motivazione, come accade sempre in questi casi, è alta e nobile: la tutela dell’ambiente, meglio nota ultimamente con l’abusatissima parola magica “”. Per rendere il mondo un posto migliore, dunque, occorre che quegli ...

