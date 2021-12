Lazio, Tare: «Vogliamo il primo posto del girone. Su Strakosha…» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Igli Tare ha parlato a Sky nel pre partita di Lazio Galatasaray, match della sesta giornata di Europa League. Le sue parole Igli Tare ha parlato a Sky nel pre partita di Lazio Galatasaray, match della sesta giornata di Europa League. Le sue parole: Lazio GALATASARAY – «Partita fondamentale, ci da la possibilità di salTare un turno che vuol dire due settimane di lavoro in totale serenità che è una cosa che ci manca da tempo. Volevamo passare questo girone quasi da Champions, ci siamo qualificati e ora dobbiamo vincere per passare da primi. Sono competizioni che vanno vissute al momento. Dobbiamo vivere questa serata che ci può dare tanto, poi dobbiamo pensare subito al campionato perché ci aspetta una partita difficile contro il Sassuolo. Strakosha? È da 10 anni ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Igliha parlato a Sky nel pre partita diGalatasaray, match della sesta giornata di Europa League. Le sue parole Igliha parlato a Sky nel pre partita diGalatasaray, match della sesta giornata di Europa League. Le sue parole:GALATASARAY – «Partita fondamentale, ci da la possibilità di salun turno che vuol dire due settimane di lavoro in totale serenità che è una cosa che ci manca da tempo. Volevamo passare questoquasi da Champions, ci siamo qualificati e ora dobbiamo vincere per passare da primi. Sono competizioni che vanno vissute al momento. Dobbiamo vivere questa serata che ci può dare tanto, poi dobbiamo pensare subito al campionato perché ci aspetta una partita difficile contro il Sassuolo. Strakosha? È da 10 anni ...

