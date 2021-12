La legge sull’eutanasia approda in Parlamento, ma resta il nodo sull’obiezione di coscienza (Di giovedì 9 dicembre 2021) Fa un importante passo in avanti il ddl sul suicidio assistito, che si propone di convertire in legge una sentenza della Corte costituzionale del novembre 2019: il testo è stato approvato dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera con i voti favorevoli del centrosinistra e del Movimento 5 stelle, contrario il centrodestra. I relatori sono Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5s) Lunedì 13 dicembre approderà in Aula a Montecitorio per la discussione allargata a tutti i parlamentari. Nel documento vengono definiti i confini all’interno dei quali sarà consentita l’eutanasia. “La morte volontaria medicalmente assistita – si legge – deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell’ambito ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Fa un importante passo in avanti il ddl sul suicidio assistito, che si propone di convertire inuna sentenza della Corte costituzionale del novembre 2019: il testo è stato approvato dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera con i voti favorevoli del centrosinistra e del Movimento 5 stelle, contrario il centrodestra. I relatori sono Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5s) Lunedì 13 dicembre approderà in Aula a Montecitorio per la discussione allargata a tutti i parlamentari. Nel documento vengono definiti i confini all’interno dei quali sarà consentita l’eutanasia. “La morte volontaria medicalmente assistita – si– deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell’ambito ...

