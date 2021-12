Il numero dei giornalisti uccisi o incarcerati nel 2021 (e il Paese più mortale) (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo il sondaggio del Comitato per la protezione dei giornalisti il numero di reporter in carcere in tutto il mondo ha raggiunto un nuovo massimo: 293 i giornalisti in prigione e almeno 24 uccisi nel 2021. Non c’è mai stato un picco così alto di giornalisti incarcerati e i dati preoccupano. Il Comitato per la protezione dei giornalisti, senza scopo di lucro, indice il suo sondaggio sulla libertà di stampa e attacchi ai media ogni anno. Nel 2020, il numero di giornalisti incarcerati era di ben 15 in meno rispetto al 2021. Secondo il sondaggio, 24 giornalisti sono stati uccisi a causa del loro lavoro di copertura e altri 18 sono morti in circostanze ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo il sondaggio del Comitato per la protezione deiildi reporter in carcere in tutto il mondo ha raggiunto un nuovo massimo: 293 iin prigione e almeno 24nel. Non c’è mai stato un picco così alto die i dati preoccupano. Il Comitato per la protezione dei, senza scopo di lucro, indice il suo sondaggio sulla libertà di stampa e attacchi ai media ogni anno. Nel 2020, ildiera di ben 15 in meno rispetto al. Secondo il sondaggio, 24sono statia causa del loro lavoro di copertura e altri 18 sono morti in circostanze ...

