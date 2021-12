Il Leicester è un cluster autorizzato a Napoli. Non fanno tamponi, ma nessuno dice nulla? (Di giovedì 9 dicembre 2021) La protervia del calcio è ormai al di là dell’imbarazzante. Gli attori di questo sport ormai sempre più spesso utilizzano parlano a sproposito per commentare le prestazioni o la preparazioni a una determinata partita. Ormai non si rendono più conto che agiscono in un contesto più ampio, in cui ci sono regole e leggi da rispettare. Soprattutto in casa di pandemia e quindi di emergenza sanitaria. Ieri – ne abbiamo scritto – è stata surreale la conferenza dell’allenatore del Leicester Brendan Rodgers. Non si capiva se stava facendo pretattica o se stava parlando di un’emergenza sanitaria grava, gravissima. Ha detto che hanno lasciato alcuni giocatori (sette, più tre dello staff: fanno dieci) a casa perché positivi o perché presentavano sintomi sospetti. Quindi saremmo in presenza di un cluster. Ha aggiunto che non sono venuti per rispetto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021) La protervia del calcio è ormai al di là dell’imbarazzante. Gli attori di questo sport ormai sempre più spesso utilizzano parlano a sproposito per commentare le prestazioni o la preparazioni a una determinata partita. Ormai non si rendono più conto che agiscono in un contesto più ampio, in cui ci sono regole e leggi da rispettare. Soprattutto in casa di pandemia e quindi di emergenza sanitaria. Ieri – ne abbiamo scritto – è stata surreale la conferenza dell’allenatore delBrendan Rodgers. Non si capiva se stava facendo pretattica o se stava parlando di un’emergenza sanitaria grava, gravissima. Ha detto che hanno lasciato alcuni giocatori (sette, più tre dello staff:dieci) a casa perché positivi o perché presentavano sintomi sospetti. Quindi saremmo in presenza di un. Ha aggiunto che non sono venuti per rispetto ...

