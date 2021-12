I test della MotoGP: istruzioni per l’uso (Di giovedì 9 dicembre 2021) La stagione MotoGP è finita da un mese, ed è il momento di pensare ai test. Non subito: il mondiale è in pausa invernale, e si dovrà aspettare almeno un altro mese e mezzo prima di tornare in pista. Ma come funziona il testing nella classe regina? Andiamo a vedere cosa dice il regolamento sportivo su una materia spesso delicata. Come funzionano i test in MotoGP? Come in F1, anche in MotoGP i test sono limitati per regolamento. Ma a differenza della massima formula, dove sono imposti limiti stupidi e privi di logica, nelle due ruote c’è abbastanza margine per provare e fare sviluppo. I team hanno a disposizione una serie di sessioni collettive, organizzate da Dorna e IRTA durante l’anno. A queste giornate possono partecipare tutti, tra piloti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 9 dicembre 2021) La stagioneè finita da un mese, ed è il momento di pensare ai. Non subito: il mondiale è in pausa invernale, e si dovrà aspettare almeno un altro mese e mezzo prima di tornare in pista. Ma come funziona iling nella classe regina? Andiamo a vedere cosa dice il regolamento sportivo su una materia spesso delicata. Come funzionano iin? Come in F1, anche insono limitati per regolamento. Ma a differenzamassima formula, dove sono imposti limiti stupidi e privi di logica, nelle due ruote c’è abbastanza margine per provare e fare sviluppo. I team hanno a disposizione una serie di sessioni collettive, organizzate da Dorna e IRTA durante l’anno. A queste giornate possono partecipare tutti, tra piloti ...

Advertising

BR_Sprecher : #DecisioneCF #CoronaInfoCH Da lunedì estensione dell’obbligo del certificato e della mascherina; minor durata dei t… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 16.806 i positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 15.085. Sono 72 le vittime in u… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 15.085 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - NadiaPazienza : Per chi fosse interessato è possibile fare test della memoria immunitaria a Milano via Giuditta sidoli nr 1, tutti… - rossshin1 : RT @AxiaFel: Se lo Stato manda in giro liberamente e senza test di negatività al virus oltre l’80% della popolazione sapendo che una parte… -