Girava in auto con balestra e frecce: 32enne nei guai dopo un controllo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Latina. Era a bordo della sua vettura armato di balestra ben risposta sul sedile, e completa anche di frecce. Pronta all’uso, chissà per quale arcano motivo. L’uomo, fermato all’improvviso da un blocco di Carabinieri è andato letteralmente nel panico, perché consapevole dell’oggetto che portava con sé. Infatti, i militari dopo aver notato un certo disagio da parte dell’uomo, hanno deciso di approfondire il controllo ed hanno svelato il motivo evidente della sua angoscia. Leggi anche: Latina, sviene in strada dopo una serata di eccessi: minore in Ospedale Il controllo a Latina Un trentaduenne locale, mostratosi particolarmente insofferente durante un controllo alla circolazione stradale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato con a bordo una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Latina. Era a bordo della sua vettura armato diben risposta sul sedile, e completa anche di. Pronta all’uso, chissà per quale arcano motivo. L’uomo, fermato all’improvviso da un blocco di Carabinieri è andato letteralmente nel panico, perché consapevole dell’oggetto che portava con sé. Infatti, i militariaver notato un certo disagio da parte dell’uomo, hanno deciso di approfondire iled hanno svelato il motivo evidente della sua angoscia. Leggi anche: Latina, sviene in stradauna serata di eccessi: minore in Ospedale Ila Latina Un trentaduenne locale, mostratosi particolarmente insofferente durante unalla circolazione stradale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato con a bordo una ...

