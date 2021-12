GF Vip | lite tra Valeria Marini e Sophie Codegoni per i piatti sporchi VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 9 dicembre 2021) In queste ore c’è stata unamolto accesa traall’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tutto è nato a causa delle faccende domestiche, in particolar modo, per ida lavare. La showgirl ha sbottato contro la sua coinquilina per averla aiutata poco e per aver fatto anche male quel poco a cui si è dedicata. Scopriamo cosa è successo.non rispetta il suo turno per lavare iNella casa del GF Vip, si sa, le discussioni nascono spesso per questioni decisamente futili e tra gli argomenti che generano spesso dibattiti ci sono le faccende domestiche. Ieri sera i concorrenti hanno cenato tutti insieme in occasione della festività dell’8 dicembre. ...