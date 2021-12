GF Vip 6, pomeriggio in intimità per i due gieffini: “Fammi un massaggio al c**o…” – VIDEO a luci rosse (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quello che è accaduto tra i concorrenti ha veramente stupito i telespettatori. Una situazione che ha suscitato del grande stupore. Grande Fratello Vip ha già macinato svariate puntate e, per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quello che è accaduto tra i concorrenti ha veramente stupito i telespettatori. Una situazione che ha suscitato del grande stupore. Grande Fratello Vip ha già macinato svariate puntate e, per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

scorbutiica : oggi pomeriggio vado a via del corso pronta a fare la finta vip in mezzo ai negozi di lusso - Diva_VIP : RT @Max09295648: Da medico in pensione chiedo scusa agli italiani per quegli pseudo colleghi che pontificano in televisione. Gente che cred… - teresadallanto1 : RT @Prelemi37933425: Dopo un pomeriggio di casa di carta pronta per il gf vip party. No stop work???????? #gfvipparty #prelemi - LauraA935 : RT @Prelemi37933425: Dopo un pomeriggio di casa di carta pronta per il gf vip party. No stop work???????? #gfvipparty #prelemi - Prelemi37933425 : Dopo un pomeriggio di casa di carta pronta per il gf vip party. No stop work???????? #gfvipparty #prelemi -