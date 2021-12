Ecco Amazon Smart Air Quality Monitor, per un’aria sempre controllata (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lo scorso mese di novembre è stato presentato l’Amazon Smart Air Quality Monitor: a partire dalla giornata odierna 9 dicembre, questo fantastico dispositivo intelligente si può acquistare anche in Italia. Esso è disponibile su Amazon al costo di 79,99 euro, venduto e spedito dall’e-commerce , occorre però specificare che i tempi di consegna non sono immediati. La spedizione senza costi aggiuntivi, infatti, è prevista tra il 4 e il 10 gennaio 2022 per i clienti Prime. Per chi ancora non lo conoscesse, vediamo insieme di cosa si tratta e quali sono le sue principali funzionalità. L’Amazon Smart Air Quality Monitor ci aiuta a comprendere la qualità dell’aria che respiriamo, riuscendo a Monitorare i principali fattori ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lo scorso mese di novembre è stato presentato l’Air: a partire dalla giornata odierna 9 dicembre, questo fantastico dispositivo intelligente si può acquistare anche in Italia. Esso è disponibile sual costo di 79,99 euro, venduto e spedito dall’e-commerce , occorre però specificare che i tempi di consegna non sono immediati. La spedizione senza costi aggiuntivi, infatti, è prevista tra il 4 e il 10 gennaio 2022 per i clienti Prime. Per chi ancora non lo conoscesse, vediamo insieme di cosa si tratta e quali sono le sue principali funzionalità. L’Airci aiuta a comprendere la qualità dell’aria che respiriamo, riuscendo aare i principali fattori ...

Advertising

RobertoBurioni : Per chi l'ha perso, ecco la mia lezione a @chetempochefa #CTCF con la bibliografia relativa.… - ParliamoDiNews : Amazon, mega multa da un miliardo dell`Antitrust. Ecco le violazioni #amazon #mega #multa #miliardo #dellantitrust… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Nel mirino soprattutto il servizio Prime: ecco come il colosso danneggia gli altri venditori - formichenews : L’#Antitrust multa #Amazon per oltre 1 miliardo. Ecco perché L'articolo di @loresantucci ??… - UPrezzo : ??Come pagare un ordine su Amazon? Ecco tutti i metodi di pagamento accettati ?? -