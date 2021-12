Continua a crescere la fabbrica del futuro a Crespellano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il centro più importante del mondo per la produzione del tabacco senza combustione è in Italia, per la precisione a Crespellano, in provincia di Bologna. L’obiettivo è quello di costruire un «futuro senza fumo». La strada per arrivare a questo obiettivo passa da una serie di poli di innovazione come quello di Crespellano, che ha aperto nelle scorse settimane. Crespellano sarà uno dei centri produttivi più importanti a livello mondiale per Philip Morris, e quindi per tutta l’industria del tabacco, con un’esportazione della produzione in circa 40 Paesi del mondo. L’obiettivo di questo hub è quello di supportare lo sviluppo di prototipi di nuovi macchinari e il miglioramento del processo che ora viene usato per produrli su larga scala, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alle performance ambientali. Si ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il centro più importante del mondo per la produzione del tabacco senza combustione è in Italia, per la precisione a, in provincia di Bologna. L’obiettivo è quello di costruire un «senza fumo». La strada per arrivare a questo obiettivo passa da una serie di poli di innovazione come quello di, che ha aperto nelle scorse settimane.sarà uno dei centri produttivi più importanti a livello mondiale per Philip Morris, e quindi per tutta l’industria del tabacco, con un’esportazione della produzione in circa 40 Paesi del mondo. L’obiettivo di questo hub è quello di supportare lo sviluppo di prototipi di nuovi macchinari e il miglioramento del processo che ora viene usato per produrli su larga scala, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alle performance ambientali. Si ...

Advertising

alessanprudente : RT @alessanprudente: La linea azzurra è la mortalità in eccesso in Europa, per persone dai 15 ai 44 anni Riflettiamo sulla linearità dell… - NadiaPapavero : RT @alessanprudente: La linea azzurra è la mortalità in eccesso in Europa, per persone dai 15 ai 44 anni Riflettiamo sulla linearità dell… - alessanprudente : La linea azzurra è la mortalità in eccesso in Europa, per persone dai 15 ai 44 anni Riflettiamo sulla linearità d… - FrenckCoppola : Le grinfie di @0xPolygon arrivano dappertutto... altro accordo nel mondo del #GameFi #MATIC continua ad aggiornar… - sfranta_ : continua la sagra delle opinioni non richieste dal barista che mi fa i complimenti perché mi sto facendo crescere i… -

Ultime Notizie dalla rete : Continua crescere La Giornata Parlamentare del 9 dicembre 2021 ... dice chiaro Maurizio Landini che continua a insistere perché s'intervenga "sulle detrazioni e non sulle aliquote per far crescere i redditi a partire da quelli più bassi". Nella commissione ...

I numeri della pandemia. Casi in crescita, ma 11 volte meno vittime di un anno fa Per quanto riguarda l'occupazione posti letto, 'abbiamo una crescita che aumenta di circa un punto percentuale a settimana a livello nazionale' e 'continua a crescere anche in terapia intensiva'. Un ...

OpenCitations festeggia un miliardo di citazioni, e continua a crescere UniboMagazine ULSS 7 Pedemontana: andamento situazione pandemica e delle vaccinazioni Il momento è delicato: chiediamo ai cittadinila massima attenzione... ULSS 7 Pedemontana: andamento situazione pandemica e delle vaccinazioni ...

Panorama della cybersecurity 2021: ransomware protagonisti assoluti Tuttavia, tenuto conto che gli operatori di ransomware hanno iniziato a richiedere riscatti più onerosi e a puntare ad obiettivi di alto profilo, si sono trovati ad affrontare una crescente pressione ...

... dice chiaro Maurizio Landini chea insistere perché s'intervenga "sulle detrazioni e non sulle aliquote per fari redditi a partire da quelli più bassi". Nella commissione ...Per quanto riguarda l'occupazione posti letto, 'abbiamo una crescita che aumenta di circa un punto percentuale a settimana a livello nazionale' e 'anche in terapia intensiva'. Un ...Il momento è delicato: chiediamo ai cittadinila massima attenzione... ULSS 7 Pedemontana: andamento situazione pandemica e delle vaccinazioni ...Tuttavia, tenuto conto che gli operatori di ransomware hanno iniziato a richiedere riscatti più onerosi e a puntare ad obiettivi di alto profilo, si sono trovati ad affrontare una crescente pressione ...