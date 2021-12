Casalnuovo | con una gru per rubare il bancomat | colpo fallito all’Unicredit

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Raid nella notte in una banca a, malviventi in fuga senza soldi. Una banda specializzata aveva preso di mira l’istituto di credito Unicredit di via Cancello, a. Il gruppo di professionisti, con l’aiuto di una gru, ha abbattuto il muro della banca e sradicato ilcontenente il denaro contante. Ma qualcosa durante L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

17mixxxy : pensavo che il mio amichetto Marco direttamente from Casalnuovo, porta pizze e che fa musica probabilmente è solo N… - ilovebirra : RT @gazzettanapoli: È la 21 12 del Birrificio Incanto (Casalnuovo di Napoli - NA) la migliore birra di Natale secondo lagiuria della prima… - birraBUZZ : RT @gazzettanapoli: È la 21 12 del Birrificio Incanto (Casalnuovo di Napoli - NA) la migliore birra di Natale secondo lagiuria della prima… - gazzettanapoli : È la 21 12 del Birrificio Incanto (Casalnuovo di Napoli - NA) la migliore birra di Natale secondo lagiuria della pr… - ilovebirra : RT @5gustiofficial: Il birrificio Incanto di Casalnuovo provincia di Napoli con la sua birra 21 12 vince il contest Birra dell’Anno Xmas Be… -

Ultime Notizie dalla rete : Casalnuovo con

Nel mirino dei malviventi è finito lo sportello bancomat dell'istituto di credito Unicredit di via Cancello, a. Stando ad una prima ricostruzione ad entrare in azione, a notte fonda, una squadra attrezzata composta da veri e propri professionisti specializzati in questo genere di colpi. Manovrando ...Il primo posto va alla 21 12 del Birrificio Incanto didi Napoli. Tra gli ingredienti ... Alla base della birra Honey Moon c'è una Saison (origine belga),l'aggiunta di una miscela di ...Questa notte, alle 4,30, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Benevento, nel comune di Casalnuovo di Napoli. Alcuni banditi avevano appena sradicato ...Tentano un colpo in banca, ma poi vengono scoperti e scappano via. I fatti sono avvenuti questa notte, 9 dicembre, a Casalnuovo ...