Advertising

newsfinanza : Borsa: Milano regina d'Europa con Unicredit (+0,45%), giù Tim - fisco24_info : Borsa: Milano regina d'Europa con Unicredit (+0,45%), giù Tim: Spread a 134 punti, calo greggio frena Eni, acquisti… - EmanueleTigrini : RT @maurizioacerbo: LIBERA L'ACQUA DALLA BORSA oggi #9dic saremo alle h11 a Roma davanti alla Camere e a Milano in Piazza Affari per dire n… - tfnews_t : Borsa #Milano ed europee aprono in leggero rialzo #Europa #borseeuropee #Economia #Italia #EuropeanUnion #economy… - antoniobruno01 : Liberiamo l'#acqua dalle #BORSA . Acqua bene pubblico globale. Milano, piazza Affari, manifestazione, 9.11.2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Agenzia ANSA

E' il balzo di Unicredit (+7,46% a 12,41 euro) a sostenere il listino di Piazza Affari (Ftse Mib +0,45%), regina d'Europa in una giornata piuttosto fiacca per i mercati. Risale a 134,2 punti lo spread ...Andamento cauto sui mercati occidentali, dopo la giornata altalenante in Asia:guadagna lo 0,... Ladi Tokyo termina le contrattazioni in negativo, con gli investitori che fanno scattare le ...Ha toccato anche un +8%. Ftse Mib ne beneficia a segna +0,3% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 dic - Non si ferma la corsa di Unicredit dopo la presentazione del nuovo piano al 2024. I t ...Azioni UniCredit in forte slancio a Milano: il titolo guadagna oltre il 7% dopo la presentazione del piano industriale 2022-2024. Cosa prevede la strategia del gruppo bancario?