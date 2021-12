Amazon, la maxi multa decisa dall’Antitrust per abuso di posizione dominante: che cosa è successo (Di giovedì 9 dicembre 2021) multa da oltre 1.000.000.000€ per Amazon da parte dell’Antitrust. Tra le cause ci sarebbe una concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori e un conseguente rafforzamento della posizione detenuta da Amazon. Ecco le motivazioni alla base di questa decisione. Amazon, la multa dell’Antitrust per la gestione della logistica La multa ammonta esattamente a 1.128.596.156,33€ ed è stata decisa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti delle società: Amazon Europe Core, Amazon Services Europe, Amazon, Amazon Italia Services e Amazon Italia Logistica. L’attenzione dell’Antitrust si è concentrata sul servizio di logistica di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 9 dicembre 2021)da oltre 1.000.000.000€ perda parte dell’Antitrust. Tra le cause ci sarebbe una concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori e un conseguente rafforzamento delladetenuta da. Ecco le motivazioni alla base di questa decisione., ladell’Antitrust per la gestione della logistica Laammonta esattamente a 1.128.596.156,33€ ed è statadall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti delle società:Europe Core,Services Europe,Italia Services eItalia Logistica. L’attenzione dell’Antitrust si è concentrata sul servizio di logistica di ...

