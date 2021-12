A Benevento un ITS per le ‘Nuove Tecnologie della vita’: in campo Comune, UniFortunato e ‘Lucarelli’ (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita. E’ la mission che si sono dati il Comune di Benevento, l’Università Telematica “Giustino Fortunato” e l’Istituto Tecnico Industriale “Giovambattista Bosco Lucarelli“. Il via libera della giunta Mastella è arrivato nell’ultima riunione dell’esecutivo tenutasi martedì scorso e il prossimo passo sarà la costituzione di una Fondazione per la nascita del nuovo Its che opererà nell’ambito della produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali dell’area tecnologica denominata “Nuove Tecnologie della Vita. Prima ancora, però, la proposta dovrà essere approvata e finanziata dalla Regione Campania che lo scorso 1 ottobre lanciava l’avviso pubblico per la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn Istituto Tecnico Superiore per le NuoveVita. E’ la mission che si sono dati ildi, l’Università Telematica “Giustino Fortunato” e l’Istituto Tecnico Industriale “Giovambattista Bosco Lucarelli“. Il via liberagiunta Mastella è arrivato nell’ultima riunione dell’esecutivo tenutasi martedì scorso e il prossimo passo sarà la costituzione di una Fondazione per la nascita del nuovo Its che opererà nell’ambitoproduzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali dell’area tecnologica denominata “NuoveVita. Prima ancora, però, la proposta dovrà essere approvata e finanziata dalla Regione Campania che lo scorso 1 ottobre lanciava l’avviso pubblico per la ...

Advertising

anteprima24 : ** A ##Benevento un ITS per le 'Nuove Tecnologie della vita': in campo #Comune, #Unifortunato e '#Lucarelli' **… -