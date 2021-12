Traffico Roma del 08-12-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio è bel trovati dalla redazione in graduale aumento ilsulle strade della capitale sulla tangenziale rallentamenti dal verano a viale Castrense verso San Giovanni e poi sulla via del Foro Italicorallentato nei due sensi tra viale di Tor di Quinto e la Salaria e sulla Salaria e rallentamenti nelle due direzioni dalla tangenziale all’aeroporto dell’Urbe code a tratti sulla Nomentana dal raccordo a via di Casal Boccone in direzione del centro fili anche sulla via Laurentina a partire dal raccordo fino a viale Ignazio Silone In quest’ultima direzioneintenso sul viale del Muro Torto In entrambe le direzioni sono possibili le code a Centocelle divieto di transito in via dei Noci tra via delle Robinie via dei Faggi Qui si sta svolgendo la manifestazione di arte e di ...