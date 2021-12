Traffico Roma del 08-12-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Luceverdementovati dalla redazione non molte le novità abbiamoTutto sommato scorrevole in queste ore sul Raccordo Anulare più intenso e ridosso dei centri commerciali sostenuto la circolazione in via Appia in Piazza Re diquindi sulla Tuscolana in viale Marconi difficoltà sulla Nomentana nella zona di Sant’Alessandro dove si sono formate code nelle due direzioni a causa di un semaforo guasto all’incrocio con via Dante da Maiano qualche disagio registrato poi dalla polizia locale in Prati per un incidente avvenuto in via Candia altro incidente a Trastevere in via della Lungara in prossimità di via Dei riari al Lido di Ostia chiusa alvia Enea Picchio 3 via Carlo Avegno e via delle Ancore la causa un intervento da parte dei Vigili del Fuoco in Corso piazza San Pietro la recita dell’angelus ...