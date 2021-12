Tra conferme e smentite, l’Inter è ancora in vendita? C’è l’indiscrezione! (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nonostante il gruppo Suning abbia più volte smentito una possibile cessione dell’Inter, e garantito un progetto vincente a lungo termine, le voci su un plausibile avvicendamento societario non cessano di tramontare. Secondo Blomerg, la cordata cinese sta lavorando sottotraccia per trovare acquirenti interessati ad acquistare una parte di quote della società nerazzurra, in modo tale da poter contribuire a rinvigorire le casse del club di Zhang. L’agenzia esperta in finanza spiega che attraverso dei consulenti, la proprietà asiatica stia valutando in maniera informale l’Interesse di alcuni possibili compratori. Da sinistra verso destra: Marotta, Zhang e Antonello L’entrata di nuovi soci permetterebbe all’Inter di ottenere una nuova immissione di capitali, quindi impedire di dar vita ad uno scenario in cui i creditori che hanno ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nonostante il gruppo Suning abbia più volte smentito una possibile cessione del, e garantito un progetto vincente a lungo termine, le voci su un plausibile avvicendamento societario non cessano di tramontare. Secondo Blomerg, la cordata cinese sta lavorando sottotraccia per trovare acquirenti interessati ad acquistare una parte di quote della società nerazzurra, in modo tale da poter contribuire a rinvigorire le casse del club di Zhang. L’agenzia esperta in finanza spiega che attraverso dei consulenti, la proprietà asiatica stia valutando in maniera informaleesse di alcuni possibili compratori. Da sinistra verso destra: Marotta, Zhang e Antonello L’entrata di nuovi soci permetterebbe aldi ottenere una nuova immissione di capitali, quindi impedire di dar vita ad uno scenario in cui i creditori che hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Tra conferme Ieri la Borsa di New York ha chiuso la seduta in deciso rialzo Tra i titoli in evidenza si è messa infatti in mostra Intel: il colosso dei chip ha annunciato l'... Conferme oltre la media a 20 sedute a 0,59 euro rappresenterebbero un ulteriore passo in avanti verso ...

Prima della Scala, il Loggione chiede il bis a Mattarella Ma in una serata di novità ci sono state anche alcune conferme. Come il tributo che il pubblico ha ... Al completo la sala, con molti personaggi famosi, tra artisti come Maurizio Cattelan ed Emilio ...

Incontro tra Associazioni di settore e la viceministra Bellanova. Tra conferme e tavoli tecnici Uomini e Trasporti Ecco IperLando. A Mestre la guerra dei prezzi con i concorrenti Apertura al pubblico dalle 7.30 nel giorno dell’Immacolata e parcheggio subito pieno. I competitor rispondono a colpi di sconti e sottocosto ...

Intesa Draghi-Macron: nuove alleanze all'orizzonte! Il Trattato sancito al Quirinale tra Draghi e Macron segna un nuovo passaggio epocale: non solo accordo bilaterale, ma una nuova centralità nel cuore dell'UE.

