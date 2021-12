Torta con soli 3 ingredienti | La ricetta di Benedetta Rossi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Avete mai provato a preparare una Torta con soli 3 ingredienti? Se state cercando la ricetta giusta per un dolce veloce ma buono questa fa proprio al caso vostro, perché è davvero gustosa e anche se sembra incredibile richiede l’uso di pochissimi ingredienti. Scopriamo quali sono e soprattutto impariamo quali sono i passaggi da seguire per realizzarla al meglio. Torta-3-ingredienti-AltranotiziaSeguendo alcuni semplici passaggi è possibile realizzare una ricetta gustosa che richiede l’utilizzo di pochissimi ingredienti. Sembra una magia e invece si tratta della Torta con soli 3 ingredienti, ed è il segreto di una delle preparazioni della celebre Benedetta ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Avete mai provato a preparare unacon? Se state cercando lagiusta per un dolce veloce ma buono questa fa proprio al caso vostro, perché è davvero gustosa e anche se sembra incredibile richiede l’uso di pochissimi. Scopriamo quali sono e soprattutto impariamo quali sono i passaggi da seguire per realizzarla al meglio.-3--AltranotiziaSeguendo alcuni semplici passaggi è possibile realizzare unagustosa che richiede l’utilizzo di pochissimi. Sembra una magia e invece si tratta dellacon, ed è il segreto di una delle preparazioni della celebre...

Advertising

pigriziamoratti : @creamcolorpony @friend_zonato Avrebbe voluto una torta di proteine con un hamburger di chianina al posto del pan di spagna - infoitinterno : Santobono, il piccolo Mattias è fuori pericolo! Festa con torta e videomessaggio di Insigne - ElGanspo : RT @CucinaBenedetta: Torta pere e cioccolato un classico che non stanca mai, preparata con la mia base di torta al cioccolato che è davvero… - DildoBaggjns : Oggi mia madre ha fatto questa torta con la crema è parecchio brutta ma è buona - Dodajoya : @Monik_in_fabula Non so se sono buoni, ho inventato stamattina la ricetta, poi mi è venuta l'idea di farli con lo s… -