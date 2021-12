Tom Holland il biopic su Fred Astaire contestato sui social: ecco perché (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tom Holland vestirà i panni di Fred Astaire ma i fan di una delle grandi icone del musical statunitense stanno già contestando il progetto sui social: scopriamo perché. La presunta presenza di una clausola nel testamento di Fred Astaire è stata condivisa online dopo che è stato annunciato che Tom Holland vestirà i panni del celeberrimo Astaire nel prossimo film biografico della Sony sul leggendario attore e ballerino statunitense. L'attore di Spider-Man ha confermato che interpreterà la star di Hollywood in un film biografico, dicendo ai giornalisti: "La sceneggiatura è arrivata una settimana fa, interpreterò Fred Astaire". La notizia ha suscitato una reazione rabbiosa poiché si ritiene che il film vada ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tomvestirà i panni dima i fan di una delle grandi icone del musical statunitense stanno già contestando il progetto sui: scopriamo. La presunta presenza di una clausola nel testamento diè stata condivisa online dopo che è stato annunciato che Tomvestirà i panni del celeberrimonel prossimo film biografico della Sony sul leggendario attore e ballerino statunitense. L'attore di Spider-Man ha confermato che interpreterà la star di Hollywood in un film biografico, dicendo ai giornalisti: "La sceneggiatura è arrivata una settimana fa, interpreterò". La notizia ha suscitato una reazione rabbiosa poiché si ritiene che il film vada ...

