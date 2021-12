“Se Delia ti lascia?”: La risposta di Alex Belli cambia tutto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Alex Belli ha sicuramente riempito le serate in diretta del Grande Fratello Vip 2021 ma non solo. La storia con la moglie Delia e l’amicizia ‘speciale’ con Soleil ha fatto discutere tutto il web. Ma se Delia lo lasciasse? Alex Belli-AltranotiziaAlex Belli e Soleil Sorge hanno alzato un polverone mediatico in questi Gf Vip e il triangolo con Delia, moglie del gieffino, ha riempito tutti i giornali. Belli però dopo la puntata andata in onda il 6 Dicembre ha di nuovo stupito tutti. Che cosa è successo? Alex Belli sorprende ancora Non c’è pace per l’attore che dopo aver cambiato idea svariate volte sembrava essere ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021)ha sicuramente riempito le serate in diretta del Grande Fratello Vip 2021 ma non solo. La storia con la mogliee l’amicizia ‘speciale’ con Soleil ha fatto discutereil web. Ma selosse?-Altranotiziae Soleil Sorge hanno alzato un polverone mediatico in questi Gf Vip e il triangolo con, moglie del gieffino, ha riempito tutti i giornali.però dopo la puntata andata in onda il 6 Dicembre ha di nuovo stupito tutti. Che cosa è successo?sorprende ancora Non c’è pace per l’attore che dopo averto idea svariate volte sembrava essere ...

Elisa60388018 : RT @antimsocial: Se è vero che Delia accetta i tradimenti non vedo il problema. A questo punto però non dovrebbe lamentarsi, se non le sta… - antimsocial : Se è vero che Delia accetta i tradimenti non vedo il problema. A questo punto però non dovrebbe lamentarsi, se non… - roomofthesun : @BrianaTinuviel Prima di tutto le cose si fanno in due. Quando Cecilia Rodriguez tradì Monte in diretta,tutti felic… - paolomarconi16 : @Caramillax @missanastasiaax Se era finta perche si baciano sulla bocca e fanno effusioni tempp 1 mess lui lascia d… - 7henewstories : @gfvip, 'se Delia mi lascia, AMEN' Alex si lascia andare con Soleil -