Scoppia il caos nella Sampdoria, l’economista: “Sono a rischio fallimento!” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ Scoppiato il caos a Genova sponda blucerchiata. Non solo si registra confusione all’interno della squadra durante le partite, ma ora bisogna far fronte a questo polverone uscito lunedì in seguito all’arresto del presidente Ferrero. Sampdoria Ferrero A proposito di ciò emergono ulteriori dettagli su possibili conseguenze che la squadra potrebbe avere in seguito all’arresto. A tal proposito l’economista Alessandro Giudice è intervenuto a Radio Punto Nuovo Sport Show per parlare di ciò: “La situazione della Sampdoria dopo l’arresto di Ferrero? I reati imputati a Ferrero non riguardano direttamente la Samp, ma la situazione dei blucerchiati è drammatica dal punto di vista economico. Nel bilancio dell’anno solare 2019, i doriani hanno registrato oltre 50 milioni di plusvalenze, mentre nel 2020 ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’to ila Genova sponda blucerchiata. Non solo si registra confusione all’interno della squadra durante le partite, ma ora bisogna far fronte a questo polverone uscito lunedì in seguito all’arresto del presidente Ferrero.Ferrero A proposito di ciò emergono ulteriori dettagli su possibili conseguenze che la squadra potrebbe avere in seguito all’arresto. A tal propositoAlessandro Giudice è intervenuto a Radio Punto Nuovo Sport Show per parlare di ciò: “La situazione delladopo l’arresto di Ferrero? I reati imputati a Ferrero non riguardano direttamente la Samp, ma la situazione dei blucerchiati è drammatica dal punto di vista economico. Nel bilancio dell’anno solare 2019, i doriani hanno registrato oltre 50 milioni di plusvalenze, mentre nel 2020 ...

Advertising

petergomezblog : Riforma sanità in Lombardia, il M5s occupa l’Aula e scoppia il caos: nove espulsi, il presidente Fermi chiama la Di… - ana_mil3 : @borghi_claudio @AlbertoBagnai ISS o deve mentire, o deve tacere. Non hanno altre alternative, altrimenti scoppia il caos. - ParliamoDiNews : Amici 21, pioggia di punizioni sui ragazzi, scoppia il caos in casetta #amici #pioggia #punizioni #ragazzi #scoppia… - infoitcultura : Amici 21, pioggia di punizioni sui ragazzi, scoppia il caos in casetta: ecco perché - IsaeChia : #Amici21, pioggia di punizioni sui ragazzi, scoppia il caos in casetta: ecco cosa è successo Nervi tesi tra gli al… -