Sarri: 'Spero di vedere la miglior Lazio. Su Immobile...' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) FORMELLO - La Lazio contro il Galatasaray si gioca il primo posto nel girone. Vale tanto, in primis perché si va dritti agli ottavi d'Europa League. E poi c'è in ballo anche il prestigio. Maurizio ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) FORMELLO - Lacontro il Galatasaray si gioca il primo posto nel girone. Vale tanto, in primis perché si va dritti agli ottavi d'Europa League. E poi c'è in ballo anche il prestigio. Maurizio ...

Advertising

LALAZIOMIA : Sarri: 'Spero di vedere la miglior Lazio. Su Immobile...' - sportli26181512 : Sarri: 'Spero di vedere la miglior Lazio. Su Immobile...': Il tecnico ha presentato in conferenza stampa la gara co… - Tarchezio : La nostra garanzia è Mister #Sarri .. non si venderà alla pochezza e ai giochetti mediocri di #Lotitovattene come i… - Fratta91 : Però considerando i 3 spicci in cassa ha fatto buone cose. Forse per assecondare Sarri, forse sotto consiglio di Sa… - ilLamecus : @alesco75 Io spero solo che Sarri sfrutti i pochi buoni giocatori che abbiano adattandosi. E che se necessario esca… -