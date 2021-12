Pelé torna in ospedale: 'È per la chemio, fra due giorni a casa' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Così hanno spiegato alla Gazzetta i membri del suo staff. Pelé resterà in ospedale 48 ore per sottoporsi alla terapia necessaria e periodica per la sua battaglia contro la malattia. "Domenica non ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Così hanno spiegato alla Gazzetta i membri del suo staff.resterà in48 ore per sottoporsi alla terapia necessaria e periodica per la sua battaglia contro la malattia. "Domenica non ...

