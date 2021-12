Natale 2021 a Roma, si accendono l’albero di piazza Venezia e le luci su via del Corso (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Roma – Un Natale all’insegna della sostenibilità e della responsabilità: grazie alla collaborazione fra Roma Capitale, Fao, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Acea. Il tradizionale albero di piazza Venezia e le installazioni negli altri 14 municipi chiedono ai cittadini di unirsi agli sforzi globali per costruire un mondo più sostenibile. La campagna, presentata questo pomeriggio nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, si intitola “Natale a Roma – Regaliamoci una città sostenibile”. Ad intervenire, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la Presidente Acea Michaela Castelli, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini e il Direttore Generale della Fao Qu Dongyu. Dopo la ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 dicembre 2021)– Unall’insegna della sostenibilità e della responsabilità: grazie alla collaborazione fraCapitale, Fao, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Acea. Il tradizionale albero die le installazioni negli altri 14 municipi chiedono ai cittadini di unirsi agli sforzi globali per costruire un mondo più sostenibile. La campagna, presentata questo pomeriggio nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, si intitola “– Regaliamoci una città sostenibile”. Ad intervenire, il Sindaco diRoberto Gualtieri, la Presidente Acea Michaela Castelli, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini e il Direttore Generale della Fao Qu Dongyu. Dopo la ...

