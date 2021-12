Natale 2021 a Roma e nel Lazio in zona gialla o bianca? I dati aggiornati sulla diffusione del Covid (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ rischio zona gialla per il Lazio: le terapie intensive, infatti, secondo gli ultimi aggiornamenti del sito Agenas, superano la soglia critica (che è del 10%, attualmente siamo all’11%). Per il cambiamento di colore, si ricorda, è necessario anche un’incidenza superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e l’occupazione del 15% dei posti letto ordinari (attualmente siamo al 12%). E’ vero anche che il presidente Zingaretti ha chiesto (e ottenuto) di aumentare il numero dei posti letti di circa 200 unità. Natale 2021 a Roma e nel Lazio: rischio zona gialla I dati dell’Agenas parlano chiaro: il rischio, per il Lazio, di passare in zona gialla è concreto. Queste le parole ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ rischioper il: le terapie intensive, infatti, secondo gli ultimi aggiornamenti del sito Agenas, superano la soglia critica (che è del 10%, attualmente siamo all’11%). Per il cambiamento di colore, si ricorda, è necessario anche un’incidenza superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e l’occupazione del 15% dei posti letto ordinari (attualmente siamo al 12%). E’ vero anche che il presidente Zingaretti ha chiesto (e ottenuto) di aumentare il numero dei posti letti di circa 200 unità.e nel: rischiodell’Agenas parlano chiaro: il rischio, per il, di passare inè concreto. Queste le parole ...

