Meglio Tim o Vodafone in 5G? Tariffe a confronto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Quale tariffa scegliere di Tim o Vodafone in 5G? Hai deciso di attivare una nuova tariffa per il tuo smartphone compatibile con le reti di quinta generazione e non sai quale scegliere, l’unico modo per decidere è metterle a confronto. Secondo l’ultima analisi di Opensignal, Tim ha la migliore rete 5G in Italia per velocità di download e Vodafone non è da meno nelle altre metriche valutate dalla società di analisi. Smartphone 5G sotto i 400€ Tim o Vodafone in 5G: le Tariffe TIM Tim o Vodafone in 5G Super Young è la tariffa Tim dedicata agli under 25 dal costo di 11,99€ al mese per chiamate ed SMS illimitati e navigazione illimitata su social, per utilizzare le chat, giocare, ascoltare musica e include anche 25 GB in 5G dei quali 11 GB si possono utilizzare nei Paesi UE. Al ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Quale tariffa scegliere di Tim oin 5G? Hai deciso di attivare una nuova tariffa per il tuo smartphone compatibile con le reti di quinta generazione e non sai quale scegliere, l’unico modo per decidere è metterle a. Secondo l’ultima analisi di Opensignal, Tim ha la migliore rete 5G in Italia per velocità di download enon è da meno nelle altre metriche valutate dalla società di analisi. Smartphone 5G sotto i 400€ Tim oin 5G: leTIM Tim oin 5G Super Young è la tariffa Tim dedicata agli under 25 dal costo di 11,99€ al mese per chiamate ed SMS illimitati e navigazione illimitata su social, per utilizzare le chat, giocare, ascoltare musica e include anche 25 GB in 5G dei quali 11 GB si possono utilizzare nei Paesi UE. Al ...

Advertising

giannifioreGF : Meglio #Tim o #Vodafone in #5G? Tariffe a confronto: - BlasiMarika : @flw3rr Mattia ha superato la sfida è ha vinto la prova tim, Chri era assente in studio perchè aveva l’influenza ma… - CasonatoFranco : @graziadeigatti @mrk4m1 @RM_marco01 E qdo c'è iri son ladri ( perché rubano... sugli utili) oggi rubano su perdite.… - PiergiuseppeEsp : @Riccardo_Tim @europaverde_it Ma diciamo che il nucleare vada bene come transizione, i verdi europei e altri gruppi… - NinetyCoco : @TIM_Official la vostra connessione è sempre meglio ( ethernet!!! ) -